Gubbio, ecco Montevago e Brogni. Domani l’Ancona, Braglia “Determinazione e coraggio”

GUBBIO – L’arrivo di Giorgio Brogni difensore 2001 dall’Atalanta ex Ancona, di Daniele Montavago (attaccante 2004, ex Sampdoria) e le cessioni di Vazquez al Perugia e Toscano alla Casertana chiudono il mercato del Gubbio che domani alle 18.30 allo stadio Del Conero sfida l’Ancona per la seconda di campionato

Così le parole di Braglia nel prepartita: “Con il Pineto abbiamo fatto girar palla troppo lentamente – e il nostro ritmo offensivo è stato macchinoso e prevedibile, inoltre troppi pochi movimenti da parte di chi è senza il possesso della sfera. Ci vorrà tempo ma intanto domani bisognerà avere il giusto atteggiamento sin dall’inizio della partita perchè l’Ancona è un’ottima squadra con giocatori soprattutto in attacco davvero forti per la categoria. Queste sono le partite che anche dal punto di vista morale ed emotivo possono essere già importanti e, al di la’ del risultato, è fondamentale scendere in campo con determinazione e coraggio.”

Le ultime

Possibile conferma del 3-5-2 con Vettorel in porta, Pirrello, Signorini, Mercadente in difesa, Frey e di Marco esterni a tutta fascia, Casolari al centro del gioco con Mercati e Bulevardi mezzali mentre in attacco accanto a Udoh Di Massimo non è al meglio e potrebbe lasciare spazio dal primo minuto a Spina, che può comunque esser utilizzato anche largo a sinistra, con gli stessi galeandro e vasquez in lizza per una maglia. Out Montevago, impegnato con l’Under 20 azzurra.