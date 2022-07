Gubbio, doppio colpo: ecco Mbakogu e Semeraro

GUBBIO – Mentre la squadra prosegue il lavoro al Barbetti, il Gubbio annuncia il tesseramento del giocatore – già in ritiro – Jerry Uche Mbakogu, attaccante di lungo corso classe 1992, per un anno, nella passata stagione all’Apollon Smirne.

Contestualmente, è stato rinnovato anche quest’anno il prestito dalla Virtus Entella del difensore, classe 2001, Federico Bonini, che lo scorso anno ha già vestito in 20 occasioni la maglia rossoblù. Biennale per un altro giocatore: si tratta del terzino sinistro Francesco Semeraro, classe 2001, proveniente in prestito dall’Ascoli. L’anno scorso invece si trovava a Grosseto (33 presenze), prelevato in prestito dal diesse Giammarioli sempre dalla società bianconera