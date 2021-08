Gubbio, domani test con l’Arezzo, lunedì gironi e calendari: sei ripescate

GUBBIO– Dopo l’annullamento del test col Foligno, torna in campo il Gubbio che domani affronterà in amichevole (o meglio, allenamento congiunto). Alle ore 17.30 al Barbetti sfiderà a porte chiuse l’Arezzo neoretrocesso in D. Mancherà il capitano Nicola Malaccari che venerdì presso la Clinica Multimedica di Sesto S. Giovanni si è sottoposto ad un intervento per l’ablazione di un focus aritmogeno. L’intervento eseguito dall’equipe del Professor Cappato è perfettamente riuscito ed i tempi di recupero si stimano in circa 30 giorni.

Lunedì alle 11 saranno svelati i gironi, alle 19 il calendario. A fronte di quattro formazioni non ammesse, ovvero Carpi, Sambenedettese, Novara e Casertana, una ripescata in B (il Cosenza) ed una che ha rinunciato (il Gozzano) sono state ripescate Picerno, Fidelis Andria, Lucchese, Siena, Latina e Pistoiese, che l’ha spuntata sul Fano, la cui documentazione è risultata incompleta.

Nuove cariche. Dopo l’addio di Luciano Ramacci, che aveva lasciato in contrasto con la dirigenza il ritiro di Roccaporena, il nuovo team manager dovrebbe essere l’ex rossoblù Massimiliano Lazzoni. Roberto Balducci, ex bandiera del Gualdo sarà il nuovo responsabile del settore giovanile. Definiti i tecnici delle giovanili: Leonardo Argentina (Under 19), Federico Tafani (Under 17) e Juan Martin Turchi (Under 15), ex attaccante del Gualdo a inizio millennio, nonché grande amico di Balducci che l’ha voluto al suo fianco anche in questa nuova avventura.