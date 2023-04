Gubbio, doccia gelata al 90′: Siena annulla il ribaltone, finisce pari

SIENA – Finisce 2-2 all’Artemio Franchi il match fra Siena e Gubbio per il turno infrasettimanale. Le reti. Vantaggio senese al 24′: calcio piazzato di Di Santo con Riccardi che di testa schiaccia a rete e la palla si insacca a fil di palo alla destra del portiere.

Il Gubbio trova il pari al 9’del secondo tempo: Arena serve Nicolao che scappa via e mette in mezzo verso Vazquez che da lontano trova l’angolino basso rasoterra. Ribaltone al minuto 29: Arras lavora un bel pallone e lo serve al limite dove arriva Bontà che si porta la palla sul destro e fa partire una rasoiata che tocca il palo interno e poi entra. Pari al 90′: lo segna Di Santo con un rasoterra su cross di Orlando, battendo Greco in uscita.

Il tabellino

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Motoc (35′ st Orlando), Riccardi, Favalli; Meli (35′ st Frediani), Collodel, Buglio (21′ st Leone); Paloschi (21′ st Verduci), Belloni; Disanto (47′ st Picchi). A disp.: Manni, Berti, Bearzotti, Ciurli, Rizzo, Rusnak, De Santis. All.: Pagliuca.

GUBBIO (3-4-2-1): Greco; Portanova, Signorini (31′ st Redolfi), Bonini; Corsinelli (39′ st Morelli), Bontà, Bulevardi, Nicolao (17′ st Semeraro); Spina (17′ st Arras), Arena (39′ st Tazzer); Vazquez. A disp.: Di Gennaro, De Luca, Buzzi, D’Angelo. All:. Braglia.

Arbitro: De Angeli di Milano (assistenti: Iacovacci- Rainieri IV ufficiale Caruso)

Reti: 24′ pt Riccardi (S), 9′ st Vazquez (G), 29′ st Bontà (G), 45′ st Disanto (S).

Note: Ammoniti: Buglio (S), Portanova (G), Bontà (G), Motoc (S), Favalli (S). Angoli: 3-3. Recupero: 2′ pt; 4′ st.