Gubbio, diciannovenne torna di nuovo a Fabriano: multa da oltre mille euro

GUBBIO – Questa volta, non ci sono state scusanti. Multa da oltre mille euro per un 19enne residente a Gubbio e sorpreso, ancora volta, a Fabriano. A comminare la sanzione sono stati gli agenti del commissariato di polizia della città marchigiana nell’ambito di un mirato servizio di controllo straordinario del territorio. Gli agenti hanno rintracciato il ragazzo nella zona del centro storico, scoprendo poi che già altre volte era stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa anti Covid, che vieta lo spostamento fra regioni se non per validi motivi. Considerata la recidiva, questa volta il verbale è stato di 1.066,66 euro.