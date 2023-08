GUBBIO- Nuovo colpo per il Gubbio che comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento dal Cesena di Mario Mercadante che arriva in rossoblù a titolo definitivo.

Mercadante, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, è nato ad Altamura il 27 febbraio 1995, di ruolo difensore esterno sinistro è cresciuto nel Bari. In serie C ha disputato 213 gare tra Matera, Savoia, Monopoli e Cesena e realizzato 12 reti.