Gubbio, cuore e grinta, torna da Trieste con un punto pesante

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi; Rapisarda, Capela, Ligi, Lopez; Rizzo, Giorico, Maracchi (1′ st Sarno); Procaccio; Gomez G. (38′ st Granoche), Mensah (27′ st Litteri). A disp.: Valentini, Rossi, Brivio, Lambrughi, Tartaglia, Struna, Palmucci, Calvano. All.: Pillon.

GUBBIO(4-3-1-2): Zamarion; Formiconi, Signorini, Ferrini, Ingrosso; Malaccari (43′ st Munoz), Megelaitis, Hamlili (23′ st Oukhadda); Pasquato; Gomez J., De Silvestro (23′ st Pellegrini). A disp.: Savelloni, Cinaglia, Uggè, Migliorelli, Sorbelli, Sdaigui, Serena, Sainz Maza. All.: Torrente.

Arbitro: Calzavara di Varese (assistenti Carrelli e Severino, IV uomo: Sfira)

Note: gara a porte chiuse. Ammoniti: Giorico (T), Rizzo (T), Capela (T), De Silvestro (G). Angoli: 8-3. Recupero: 2′ pt; 4′ st.

TRIESTE- Finisce a reti bianche fra Triestina e Gubbio, con i rossoblù che tengono a bada l’offensiva della formazione di Pillon e torna quindi a casa con un punto importantissimo.

Primo tempo. Botta e risposta in avvio, con Hamlili che sfiora il gol al 4′ servito da Pasquato e Mensah che risponde saltando Ingrosso in velocità ed entrando in area: piatto destro per Maracchi e palla che sfiora il palo. Due minuti dopo Lopez entra in area agilmente da sinistra e cerca la porta con un tiro centrale con un sinistro radente, che Zamarion para a terra. Al 20′ altro pericolo quando Rapisarda da destra offre uno spiovente in area dove sbuca Maracchi, ma di testa riesce solo a spizzare la palla che termina sul fondo da posizione ravvicinata. Al 40′ invece è Lopez che da sinistra pennella un cross in area dove Mensah non è reattivo e tutto solo di testa spedisce la sfera a lato. La botta di Hamlili da 30 metri parata da Offredi chiude il tempo.

Secondo tempo. Punizione pericolosa di Sarno al 13′: Zamarion esce a vuoto, ma Formiconi spazza in corner. Subito dopo combinazione Ligi-Lopez e palla per Sarno che sfiora il palo. l 20′ break del Gubbio: su corner di Pasquato in area, ci prova di testa Juanito Gomez ma la palla finisce alta. Alla mezzora cross per la testa di Litteri che supera Zamarion ma sbatte sulla traversa. Il Gomez dei padroni di casa in sforbiciata ci prova, con Signorini che di testa spizza deviando sulla traversa. Poco altro sino alla fine.