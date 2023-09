Gubbio corsaro allo stadio Del Conero: vince in rimonta con l’Ancona

GUBBIO- Colpo grosso del Gubbio che espugna 2-1 lo stadio Del Conero in rimonta. Primo tempo in equilibrio, con il Gubbio che sfiora la rete con Udoh nel finale. Poi al 4′ della ripresa vantaggio dorico tutto di prima: Cioffi va via sulla trequarti, serve Spagnoli che apre in area verso Paolucci che carica il destro e calcia angolato: palla che si insacca a pelo d’erba in fondo al sacco a fil di palo.

Ma dopo due giri di lancette ecco il pari: Frey che va via sulla destra e rimette in area un filtrante con Perucchini che si incarta e fa autorete. Poi Galeandro fa 2-1: cross di Bulevardi e colpo di testa vincente.

Il tabellino

ANCONA3-4-1-2): Perucchini; Marenco, Cella, Barnabà; Peli (36′ st Energe), Gatto, Nador, Martina (36′ st Mattioli); Paolucci (11′ st Saco); Cioffi, Spagnoli (25′ st Kristoffersen). A disp.: Vitali, Testagrossa, Useini, Clemente, Bugari, Pellizzari, Basso, Gavioli. All.: Donadel.

GUBBIO (3-4-1-2): Vettorel; Portanova, Signorini, Pirrello (32′ st Dimarco); Frey (22′ st Morelli), Mercati (22′ st Rosaia), Bulevardi (26′ st Chierico), Mercadante; Spina; Galeandro (22′ st Casolari), Udoh. A disp.: Greco, Corsinelli, Tozzuolo, Di Gianni. All.: Braglia.

ARBITRO: Cherchi di Carbonia (assistenti Conti-Landoni IV Ufficiale Verrocchi)

MARCATORI: 4′ st Paolucci (A), 6′ st Perucchini (A) autogol, 15′ st Galeandro (G).

NOTE: Espulso: 47′ st Donadel (A) per proteste. Ammoniti: Mercati (G), Paolucci (A), Bulevardi (G), Frey (G), Pirrello (G). Angoli: 4-2. Recupero: 1′ pt; 7′ st.