Gubbio corsaro a Siena: Sainz Maza e D’Amico ribaltano il match

SIENA (4-3-3): Lanni; Laverone (22’st Fabbro), Terzi (29’st Dumbravanu), Farcas, Favalli (34’st Guberti); Meli (22’st Mora), Guillaumier (34’st Bani), Cardoselli; Caccavallo, Ardemagni, Disanto. A disp: Mataloni, Bastianello, Pezzella, Zaccone, Mora. All. Padalino

GUBBIO (4-3-3): Meneghetti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Tazzer; Malaccari (36’st Lamanna), Di Noia, Francofonte; Arena (36’st Fantacci), Sarao, Sainz Maza (23’st D’Amico).

A disposizione: Ghidotti, Sergiacomi, D’Angelo, Righetti. All.: Torrente.

Arbitro: Rutella di Enna (assistenti: Cerilli-Martinelli IV Ufficiale Cardella).

Reti: 25’pt Caccavallo (S), 2’st Saint Maza (G), 33’st D’Amico (G)

Note: Ammoniti: Favalli, Di Noia, Farcas, Sainz Maza, Guillaumier, Guberti. Spettatori: 2202. Angoli: 5-4. Recupero: 1′ pt; 4′ st.

SIENA – Cercava la vittoria in trasferta, il Gubbio di Torrente e l’ha trovata contro un Siena in grande difficoltà. Bianconeri a lungo in balia del lupi che sin dal primo minuto tengono in mano il pallino del gioco. Ma alla prima vera occasione, a sorpresa, è il Siena a segnare. Caccavalo si accentra e batte Meneghetti sul secondo palo. Il Gubbio potrebbe pareggiare al 30′ con Arena, il cui tiro sbatte su Laverone; lo fa invece al 2′ della ripresa dopo che in chiusura di tempo il Siena si era divorato il 2-0.

Segna Sainz Maza su rigore dopo fallo di Farkas su Malaccari. Il Siena ci prova con una punizione di Disanto girata in angolo da Meneghetti poi il Gubbio trova il gol partita: Fabbro perde palla, Arena mette in mezzo per D’Amico che segna a porta vuota.