Gubbio corsaro a Rimini: decide Arena nella ripresa

RIMINI- Colpo esterno del Gubbio che espugna lo stadio Neri di Rimini 1-0. Primo tempo sul filo dell’equilibrio, col Rimini che si affaccia un paio di volte e spaventa il Gubbio al 40′: Laverone dai trenta metri pesca il portiere fuori causa, la palla colpisce il palo interno, poi attraversa tutto lo specchio della porta e per fortuna dei rossoblù termina sul fondo.

Rete del vantaggio al 10: retropassaggio di Laverone verso Allievi che tentenna troppo, è lesto Arena che gli ruba palla al limite e con un tiro di sinistro rasoterra fredda Zaccagno in uscita. Al 31′ ci prova Sandri da fuori area ma Di Gennaro si salva in tuffo in calcio d’angolo. Al 35′ da sinistra Gabbianelli mette in area una palla insidiosa dove Mencagli in spaccata da pochi passi manca la giocata vincente

Il tabellino

Rimini (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Panelli, Allievi (39′ st Gigli), Haveri; Biondi (28′ st Tonelli), Pasa (23′ st Sandri), Rossetti Matteo; Rossetti Mattia (23′ st Gabbianelli), Vano (23′ st Mencagli), Santini. A disp.: Galeotti, Lazzarini, Regini, Pietrangeli, Tofanari, Accursi, Tanasa. All. Gaburro.

Gubbio (3-5-1-1): Di Gennaro; Portanova (16′ st Bontà), Redolfi, Bonini; Morelli, Vitale (50′ st Rosaia), Toscano, Bulevardi (16′ st Dutu), Nicolao; Arena (28′ st Spina); Arras (16′ st Vazquez). A disp.: Meneghetti, Semeraro, Tazzer, Corsinelli, Guerrini, Di Stefano. All. Braglia

Rete: 10′ st Arena (G).

Arbitro: Diop di Treviglio (assistenti: Santarossa-Consonni IV Uomo: Bellò)

Note: Ammoniti: Panelli (R), Bulevardi (G), l’allenatore De Simone (G), Portanova (G), Arena (G), Santini (R). Angoli: 8-3. Recupero: 2′ pt; 8′ st.

↓