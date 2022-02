Gubbio con l’Olbia: Torrente vuole farsi un regalo per il compleanno

GUBBIO – Torna al Barbetti il Gubbio di Vincenzo Torrente, che proverà a fare un regalo di compleanno al tecnico – oggi compie 56 anni – regalandogli la prima vittoria del 2022. Ospiti dei rossoblu (domani alle 14) i sardi dell’Olbia

“Mi aspetto una grande prestazione – dichiara Torrente in conferenza stampa- vogliamo tornare alla vittoria ma serve più attenzione, concentrazione, intensità e carica nervosa rispetto a quanto visto nelle ultime uscite perdipiù al cospetto di una buona squadra come l’Olbia. Fondamentale sarà l’approccio alla partita, abbiamo ancora un pò di problemi con gli infortuni mentre recuperiamo Cittadino reduce però dal Covid e dunque è rimasto fermo nell’ultima settimana. Vediamo se schierarlo da subito o a gara in corso”

Le ultime

Out per infortunio sia Fantacci e D’Amico, ai box sempre anche Aurelio. Torrente va verso il 4-3-1-2 con Formiconi, Signori, Redolfi (o Migliorini) e Righetti davanti a Guidotti; mediana può rientrare Cittadino(guarito dal Covid) in regia con Malaccari e Bulevardi mezze ali (oppure Di Noia o Maza al posto di quest’ultimo). Arena trequartista sostegno di Spalluto e Sarao.