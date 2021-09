Gubbio, con la Fermana tre punti al termine di un match sofferto

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Malaccari (27′ st Sainz Maza), Cittadino, Bulevardi; Arena (39′ st D’Amico), Sarao (39′ st Spalluto), Fantacci (16′ st Mangni). A disp.: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Bonini, Migliorini, Lamanna, Francofonte. All.: Torrente.

FERMANA(4-4-2): Moschin; Rossoni, Blondett, Sperotto, Mordini; Bugaro (1′ st Capece), Graziano (37′ st Pannitteri), Urbinati (23′ st Mbaye), Bolsius (34′ st Cognigni); Marchi, Nepi (1′ st Frediani). A disp.: Ginestra, Corinus, Pistolesi, Rodio, Alagna, Lovaglio, Rovaglia. All.: Domizzi.

Arbitro: Emmanuele di Pisa (assistenti: Lalomia- Toce di Firenze IV ufficiale: Giaccaglia)

Marcatore: 41′ pt Bulevardi (G).

Note: Giornata calda, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 860 paganti Espulso: 43′ st Bulevardi (F) per gioco pericoloso. Ammoniti: Signorini (G), Urbinati (F), Marchi (F), Malaccari (F). Angoli: 4-1. Recupero: 1′ pt; 5′ st.

GUBBIO – Al Barbetti prima vittoria stagionale per il Gubbio che supera di misura 1-0 la Fermana. La formazione di Domizzi recrimina la mancata concessione di un rigore.

La cronaca. Il Gubbio mena le danze si da subito: prima Sarao che di testa svetta su corner di Cittadino, palla fuori di pochissimo. Al 10′ fotocopia, ma su cross, con Bulevardi che manda a lato di un metro. Ancora l’ex biscegliese Cittadino serve in area e si gira in un fazzoletto e poi calcia radente in porta, con Moschin che para. Ancora Gubbio al 26′ corner e tap in di Sarao, con Urbinati che si immola e butta fuori.

Domizzi cambia moduo e la Fermana sembra trovare maggiore equilibrio ma proprio in quel momento il Gubbio segna: Fantacci lavora un bel pallone sulla sinistra e serve Bulevardi che fa partire un gran tiro di destro dalla distanza che si impenna e poi si abbassa di colpo. Moschin sorpreso e palla sotto il sette. Nel finale di tempo ci prova anche la Fermana con Nepi dalla distanza ma la sua mira è alta.

Secondo tempo. Frediani sfiora subito sfiora il pari: lancio di Capece e volata di Frediani che scarica di sinistro con Ghidotti che salva la propria pota e Fermana che manca il tap-in vincente. Poi l’episodio contestato: Marchi cade a terra in area dopo un contatto con il portiere Ghidotti, l’arbitro fa proseguire, anche se le immagini televisive lasciano molti dubbi. Grandi proteste dei marchigiani.

Al 34′ è Arena a cadere in area dopo tocco di Mordini, ma anche stavolta l’arbitro lascia correre, col nervosismo che sale. Rischia grosso il Gubbio al 42′: archi, Cognigni e Frediani calciano a botta sicura in successione ma sulla linea di porta salvano in sequenza Ghidotti, Signorini e Redolfi. Subito dopo il Gubbio resta in 10 per il rosso a Bulevardi (fallo a gamba alta su Pannitteri), ma alla fine arrivano i tre punti.