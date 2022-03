Gubbio con gli uomini contati contro la Vis Pesaro. Torrente: “Chiedo un sacrificio a tutti”

GUBBIO – Una classica del campionato di serie C: Gubbio-Vis Pesaro, mezzo derby per la vicinanza e la rivalità fra i due club. Si gioca alle 17.30 domani al Barbetti.

Vincenzo Torrente, tecnico del Gubbio, ha parlato in conferenza stampa: “Tanti gli assenti, ma non deve essere un alibi: bisogna dare il massimo per ottenere il massimo. Voglio una squadra con temperamento, con ritmo e aggressività. La Vis Pesaro si difende bene dietro la linea della palla ed è efficace nelle ripartenze. Consapevoli di essere ambiziosi perchè l’incontro deve essere nostro. Voglio uno sforzo di sacrificio da parte dei ragazzi”

Le ultime

Senza gli squalificati Arena e Malaccari, si aggiungono nella lista degli assenti gli infortunati Aurelio, Migliorini, ma anche Cittadino e Formiconi, Torrente chiama per la prima volta il centrocampista Riccardo D’Angelo, classe 2004.

Convocati appena in diciotto: Ghidotti, Meneghetti, Sergiacomi, Bonini, Redolfi, Signorini, Tazzer, Lamanna, Righetti, D’Angelo, Francofonte, Sainz Maza, Bulevardi, Di Noia, Sarao, Spalluto, D’Amico, Mangni.