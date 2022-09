Gubbio, colpo grosso nel turno infrasettimanale: battuto l’Alessandria

GUBBIO- Gran colpo del Gubbio che supera 2-0 l’Alessandria nel turno infrasettimanale di campionato. Occasione subito al minuto 8: scambio Arena-Bulevardi on quest’ultimo che prova il tiro di destro ma la palla termina sul fondo. Al 18′ da destra Morelli serve al centro sulla trequarti Spina che prova il tiro di sinistro ma la palla finisce alta.

Ancora Gubbio alla mezzora con un contropiede di Spina che Bulevardi non riesce a sfruttare, poi al 38’punizione per i grigi: batte Lombardi, Di Gennaro respinge corto, Checchi si avventa e il portiere smanaccia. Al 43′ rete annullata all’Alessandria per un presunto fuorigioco di Sylla che colpisce la traversa: sulla ribattuta Nepi aveva fatto centro.

Il Gubbio segna al 7’della ripresa: Arena tutto solo salta il portiere e mette in rete, ma l’arbitro dopo un consulto con l’assistente, annulla per un fuorigioco che le immagini confermano. La rete effettiva arriva al 19′: : da destra Arena apre al centro sulla trequarti verso Bonini che carica il sinistro, fa partire un tiro calibrato radente che sorprende Marietta in tuffo. L’Alessandria ci prova sull’asse Sylla-Mionic, con Morelli che manda in angolo, poi nel recupero il 2-0: u lancio lungo di Corsinelli si lancia sulla fascia sinistra Artistico che brucia sul tempo Checchi, entra in area e mette la palla in rete.

Il tabellino

GUBBIO (4-2-3-1): Di Gennaro; Morelli (38′ st Tazzer), Redolfi, Portanova (38′ st Signorini), Bonini; Rosaia, Toscano (26′ st Francofonte); Arena (30′ st Artistico), Spina (30′ st Corsinelli), Bulevardi; Vazquez. A disp.: Meneghetti, Semeraro, Vitale, Di Stefano. All.: Braglia.

ALESSANDRIA (3-5-2): Marietta; Rota, Checchi, Sini; Podda (31′ st Ghiozzi), Speranza (39′ st Pagani), Nichetti, Lombardi (15′ st Mionic), Nunzella; Sylla (15′ st Galeandro), Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Costanzo, Perseu, Bellucci, Baldi, Filip, Ascoli. All.: Rebuffi.

ARBITRI;: Gemelli di Messina (assistenti: Marchetti-Fiore IV Ufficiale Mangani)

MARCATORI: 19′ st Bonini (G), 46′ st Artistico (G).

NOTE: Ammoniti: Sini (A), Nunzella (A). Angoli: 7-2. Recupero: 1′ pt; 5′ st. Spettatori: 878 (di cui 430 abbonati).