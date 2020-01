Gubbio, che derby a Fano contro gli ex Alessandrini e Tofanari

GUBBIO – Il Gubbio di Torrente in campo domenica pomeriggio a Fano (ore 17.30) per un derby sentitissimo fra le due squadre. Nessuna conferenza stampa prepartita, ma trapela qualche indicazione. Il tecnico sembra orientato a schierare la stessa formazione che ha vinto con la Triestina. Nel 3-5-2 quindi Ravaglia in porta. davanti al quale giostreranno Maini, Coda e Bacchetti. A centrocampo Cinaglia, Lakti, Megelaitis, Malaccari e Filippini. Di punta Gomez e Tavernelli.

Convocati. La lista dei convocati comprende Nacchetti, Benedetti, Cinaglia, Coda, Dubickas, Filippini, Gomez, Konate, Lakti, Maini, Malaccari, Megelaitis, Meli, Munoz, Ravaglia, Ricci, Sbaffo, Tavernelli e Zanellati.

Sarà un derby per Marco Alessandrini, tecnico che è stato in tre occasioni a Gubbio: dal 2001 al 2003, nel 2007-2008 e nel 2012: è da poco subentrato sulla panchina dei marchigiani penultimi a pari punti col Gubbio (che però ha un match in meno, dovendo giocare 11′ a Verona), prendendo il posto di Gaetano Fontana. Ex in campo il difensore Nicolò Tofanari, lo scorso anno nelle fila rossoblù.