Gubbio, ceduti Sbaffo e Cenciarelli, arriva il centrocampista Bove

GUBBIO – Ultimi fuochi di mercato, si muove il Gubbio. Lasciano il club il centrocampista Alessandro Sbaffo, che passa all’Arzignano Valchiampo, diretta concorrente per la salvezza e l’umbertidese Diego Cenciarelli, che si accasa, sempre nel girone B, alla Sambenedettese allenata dall’ex giocatore della Juventus Paolo Montero. Venerdì, ultimo giorno del mercato, dovrebbe essere formalizzata la cessione di Ignazio Battista al Taranto in serie D.

In entrata, accordo raggiunto per il centrocampista Gabriele Bove, classe 1998, in uscita dalla Sambenedettese (quest’anno 7 presenze dopo le 41 nelle due stagioni precedenti sempre coi marchigiani), mentre in attacco arriverà uno fra Demiro Pozzebon del Gozzano e Raffaele Ortolini del Siena.