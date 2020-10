Gubbio, c’è il Cesena al Barbetti. Torrente: “Voglio regalare ai tifosi una vittoria”

GUBBIO – “Abbiamo lavorato con applicazione con un gruppo sano. Noi abbiamo la nostra identità, stiamo pure giocando bene, anzi devo aggiungere che ci manca qualche punto in classifica per quanto espresso. Solo giocando bene si arriva al risultato”: a dirlo è stato il mister dei lupi, Vincenzo Torrente alla vigilia della gara di domani col Cesena al Barbetti.

Contro i romagnoli “Il Cesena – ha proseguito Torrente – è squadra forte, con un mix giusto, in attacco con dei valori importanti e in trasferta si fa valere. Ora un bel trittico in sette giorni. Bene il ritorno del pubblico. Il calcio senza tifosi e senza tifo non esiste. Speriamo di regalare ai nostri tifosi una vittoria”.