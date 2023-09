Gubbio, Braglia: “Vis Pesaro squadra ostica, ma anche noi abbiamo qualità”

GUBBIO-Piero Braglia, tecnico del Gubbio parla alla vigilia di Gubbio-Vis Pesaro in programma al Barbetti domani alle 20.45

“Non c’è una partita facile in questo campionato. C’è un grande equilibrio in questo momento. Ma poi la qualità verrà fuori. L’importante è avere i calciatori a disposizione e portare avanti un certo tipo di discorso. In questo momento ci difendiamo con ordine, abbiamo il nostro modo di stare in campo, forse ci manca la soddisfazione per il gol, a Lucca abbiamo mancato l’ultimo passaggio. Dobbiamo migliorare in casa perchè fuori casa abbiamo dimostrato che siamo una squadra tosta. Facciamo fatica a costruire contro le squadre che si chiudono. Ma abbiamo qualità, questo mi conforta e mi fa stare tranquillo. Vis Pesaro è pericolosa e sa uscire fuori bene, ha struttura con Sylla in attacco con Pucciarelli che gli gira intorno e poi non dimentico Valdifiori. Bisogna pedalare, o restiamo in mezzo alla strada”.