Gubbio, Braglia si presenta: “Vogliamo migliorare l’ottimo risultato scorso” (VIDEO)

GUBBIO – Piero Braglia si presenta ai cronisti in vista del suo debutto sulla panchina del Gubbio. Con lui anche due nuovi membri dello staff. Il vice allenatore Domenico De Simone ed il preparatore atletico Vito Barberio.

Le parole di Braglia

“Sono qui per proseguire il cammino iniziato lo scorso anno, con la squadra arrivata settima. Qui ci sono giocatori bravi ed il presidente vuole migliorare, Chiaro però che se vuoi vincere i campionati servono degli attaccanti di spessore: questo per il sottoscritto è la cosa primaria. Ho già qualcuno in mente, ma vediamo chi arriva. Ma è tutta la squadra che deve essere forte. Il modulo, di base resterà il 4-3-3, forse cambierà qualcosina lì davanti. Però non vogliamo sprecare quello che è stato fatto”.

A meno di ripensamenti, la preparazione dovrebbe prendere il via il prossimo 18 luglio in sede utilizzando le soluzioni che la città garantisce sia sotto il profilo sportivo che ricettivo.

Il video completo della presentazione