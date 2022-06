Gubbio, Braglia è il nuovo tecnico: accordo biennale

GUBBIO – Dopo il divorzio da Vincenzo Torrente, comincia l’era Piero Braglia a Gubbio. Nell’azienda del patron Sauro Notari è stato firmato l’accordo biennale fra l’ex allenatore del Perugia ed il club rossoblù.

Con Braglia in arrivo anche l’allenatore in seconda Domenico De Simone e il preparatore Vito Barberio mentre dovrebbe rimanere Giovanni Pascolini nel ruolo di preparatore dei portieri. Pronto alla riconferma per un altro anno anche il direttore sportivo Davide Mignemi, la cui permanenza è stato uno dei motivi che hanno portato alla fine del rapporto con Torrente.