Gubbio bello di sera: vittoria pesante contro l’Imolese

GUBBIO (4-3-3): Meneghetti; Formiconi, Signorini, Redolfi (1′ st Righetti), Bonini; Malaccari, Di Noia, Francofonte; Arena, Spalluto, D’Amico (31′ st Fantacci). A disp.: Ghidotti, Sergiacomi, Tazzer, Lamanna, D’Angelo, Sarao. All.: Torrente.

IMOLESE (3-5-2): Santopadre; Angeli, Rinaldi, Vona; Cerretti, Romano, Santoro (15′ st Lombardi A.), D’Alena (15′ st Boscolo Chio), Lia (31′ st De Feo); Padovan (38′ st Lombardi L.), Belloni. A disp.: Angeletti, Luciani, Manzo, La Vardera, Milani. All.: Fontana.

Arbitro: Nicolini di Brescia (assistenti: Poma-Iacovacci IV ufficiale: Petrov)

Reti: 29′ pt Spalluto (G), 32′ pt Angeli (I), 30′ st Signorini (G).

Note: Ammoniti: D’Alena (I), Bonini (G), Romano (I), Di Noia (G), Santoro (I), Lia (I), D’Amico (G), Angeli (I).

GUBBIO – Tre punti pesanti per il Gubbio di Torrente contro l’Imolese, coi Lupi che si impongono 2-1. Vantaggio al 29′ con Spalluto: scambio in velocità tra Bonini e Di Noia, con quest’ultimo che corre sul fondo e rimette in mezzo per l’attaccante che fa centro battendo l’ex portiere del Grifo Santopadre. Pari al 32′ di Angeli: buco della difesa eugubina sul cross di Santoro, sponda aerea di Cerretti e tap vincente. Il gol del 2-1 arriva al 30′ della ripresa: corner pennellato in area da Francofonte, dove si fa trovare pronto Signorini che di testa insacca la sfera angolata sotto la traversa.