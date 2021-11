Gubbio beffato al Novantesimo: al Barbetti passa il Siena

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Bonini, Aurelio; Malaccari (1′ st Fantacci), Cittadino, Bulevardi; Arena (44′ st Francofonte), Sarao (34′ st Spalluto), Sainz Maza (14′ st D’Amico). A disp.: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Bontempi, Migliorelli. All.: Torrente.

SIENA (4-2-3-1): Lanni; Marcellusi (48′ st Darini), Conson, Milesi, Favalli; Bianchi, Acquadro; Caccavallo (38′ st Pezzella), Guberti (18′ st Cardoselli), Disanto; Karlsson (18′ st Varela). A disp.: Marocco, Mataloni, Farcas, Zaccone, Bani, Montiel, Conti, Peresin. All.: Maddaloni.

Arbitro: Di Graci di Como (assistenti: Trischitta- Grasso IV Ufficiale Angelillo)

Reti: 31′ pt Acquadro (S), 20′ st Cittadino (G) rigore, 45′ st Milesi (S).

Note: Ammoniti Karlsson (S), Malaccari (G). Angoli: 5-3. Recupero: 0′ pt; 6′ st.

GUBBIO – Il Gubbio esce sconfitto dal posticipo serale al Barbetti contro il Siena. I bianconeri del nuovo tecnico Maddaloni vincono all’ultimo secondo 2-1.

Primo tempo

Gubbio subito pericoloso al 2′: corner pennellato in area da Cittadino dove svetta Aurelio che di testa gira a rete: palla che va poco sopra la traversa. Rossoblù arrembanti: al 9′ tirocross di Oukhadda che scheggia la parte alta della traversa. Subito dopo tocca ad Arena che scappa sulla destra e tira ad incrociare, palla a lato.

Si vede il Siena sull’asse formato dall’ex Caccavallo e Karlsson. Il primo è anche pericoloso a 29′: pallonetto di Marcellusi con l’attaccante che mette in mezzo un filtrante rigettato fuori da Redolfi. E’l’antipasto del gol che arriva al 31′: bordata da 25 metri di Acquadro e palla che tocca la parte bassa della traversa prima di andare in gol

Secondo tempo

Siena pericoloso al 10′: punizione calciata in area da Favalli, esce a vuoto Ghidotti in mischia, prova il tiro al volo Acquadro ma Ghidotti stavolta è reattivo e para a terra. Poi il Gubbio guadagna un rigore fra le proteste senesi: contatto D’Amico-Bianchi, dal dischetto Cittadino non sbaglia. Forcing del Gubbio, ma al 45′ la beffa: corner pennellato in area da Pezzella, sbuca Milesi che trova l’incornata giusta con la palla che si insacca sotto il sette.