Gubbio avanti anche in Coppa: successo sulla Recanatese

GUBBIO- Il Gubbio vince in Coppa Italia: 2-1 alla Recanatese al Barbetti. Vantaggio al 31′: Artistico in mezzo per Di Stefano che raccoglie una corta respinta di Ferrante e fa partire una staffilata di destro dal limite con la palla che si insacca nell’angolino. Nella ripresa il Gubbio raddoppia al 14′: Corsinelli va via sulla destra e serve al limite Di Stefano che trova Tazzer. Diagonale che Artistico gira in rete. Accorciano i marchigiani:Somma dalla destra crossa in area per Zammarchi che si gira e di destro trafigge Meneghetti con un tiro che si insacca sotto la traversa.

Il tabellino

GUBBIO (4-3-1-2): Meneghetti; Tazzer, Corsinelli, Signorini (19′ st Morelli), Semeraro (19′ st Redolfi); Francofonte, Bontà (10′ st Bonini), Vitale; Bulevardi (30′ st Rosaia); Artistico (30′ st Mbakogu), Di Stefano. A disp.: Di Gennaro, Vazquez, Toscano, Spina, Arena, Portanova. All.: Braglia.

RECANATESE (4-3-3): Fallani; Meloni (1′ st Somma), Marafini, Ferrante, Longobardi (1′ st Quacquarelli); Carpani, Alfieri, Raparo (30′ st Minicucci); Ferretti (15′ st Sbaffo), Marilungo (15′ st Ventola), Zammarchi. A disp.: Bagheria, Amadio, Senigagliesi, Morrone. All.: Pagliari.

Arbitro: Maccarini di Arezzo (assistenti: Giorgi- Morotti IV Ufficiali: Mazzoni).

Reti: 31′ pt Di Stefano (G), 14′ st Artistico (G), 18′ st Zammarchi (R).

Note: Ammoniti: Carpani (R), Raparo (R), Bontà (G), Marafini (R), Morelli (G), Bonini (G), Meneghetti (G). Angoli: 6-7. Recupero: 1′ pt; 5′ st. Spettatori: 173.