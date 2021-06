Gubbio, autotreno imbocca via di Porta Romana e resta incastrato

GUBBIO- Scena incredibile quella che si è vista nel pomeriggio a Gubbio. Un camionista straniero, per cause che ancora non si conoscono, complice sicuramente la chiusura del troncone della Pian d’Assino tra Gubbio Est e Scheggia, che verrà riaperto domani, ha imboccato via Porta Romana e fermandosi davanti alla torre, detta Porta di Sant’Agostino

E’ riuscito con grandi sforzi ad entrare su via Dante ed a rigirarsi per riprendere la strada inversa. E’ rimasto però bloccato proprio sotto l’arco non riuscendo ad andare nè avanti nè indietro. Per evitare manovre che potrebbero danneggiare la monumentale struttura, sono arrivati sul posto vigili urbani e vigili del fuoco che stanno studiando come risolvere la situazione.

Foto TRG Media