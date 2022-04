GUBBIO – Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco sabato a Gubbio, dove intorno alle 13 si è verificata una fuga di gas in via Valle d’Aosta, nella frazione di Padule. A causare la fuga è stata un’auto che ha urtato un muretto di recinzione di un’abitazione senza poi fermarsi. Non si segnalano altri danni a cose o persone.