Gubbio, assalto alla capolista Modena, Torrente: “Di imbattibile non c’è nessuno…”

GUBBIO – Il Gubbio di Vincenzo Torrente domani scende in campo a Modena contro i canarini primi in classifica alle 17.30. Così il tecnico in conferenza stampa.

“Giochiamo con la prima in classifica, che viene da un ottimo momento con nove vittorie di seguito, una squadra direi molto forte a livello tecnico, però di imbattibile non c’è nessuno. Abbiamo studiato il Modena, perciò noi dovremo giocare con coraggio, personalità, lottare su ogni pallone e massima concentrazione. Diciamo che il Modena ti sa castigare con calciatori esperti, perciò serve massima attenzione. Ci sono dei calciatori come Scarsella o Armellino di valore per fare solo un esempio e con un allenatore molto esperto come lo è Tesser. Per questo dico che non dobbiamo commettere più quegli errori in fase difensiva e offensiva come è avvenuto nelle ultime uscite.

E ancora: “La vittoria di Pistoia è stata importante per il morale, pure per la classifica, spero che i ragazzi si siano sbloccati a livello di testa, mi piacerebbe che giocano d’ora in poi con più serenità, coraggio e concentrazione. Fondamentali sono queste credenziali adesso sia per la gara di Modena ma anche per il proseguo del campionato”.

Convocati.

Convocati in venti: Ghidotti, Meneghetti, Formiconi, Aurelio, Bonini, Redolfi, Migliorini, Signorini, Lamanna, Cittadino, Francofonte, Malaccari, Sainz Maza, Oukhadda, Bulevardi, Fantacci, Sarao, Spalluto, Arena e Mangni.