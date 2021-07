Gubbio, arrivano Aurelio e Spalluto. Gomez saluta: biennale col Legnago, Zamarion a Campobasso

GUBBIO – Giuseppe Aurelio è il primo giocatore del nuovo Gubbio. Il terzino classe 1999 arriva in rossoblù da Sassuolo, con la formula del prestito.

Aurelio nasce calcisticamente nelle fila del Sassuolo dove arriva nell’estate del 2014. Nella scorsa stagione prima, esperienza in Lega Pro con le maglie di Cesena e poi da gennaio di Imolese.

Secondo colpo Francesco Spalluto, attaccante nato a San Pietro Vernotico il 15 Febbraio 2001. Spalluto cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lecce è stato successivamente acquistato dalla Fiorentina società nella quale si è tolto molte soddisfazioni contribuendo in modo determinante alla conquista pochi mesi fa della coppa Italia Primavera con una doppietta decisiva in finale.

Ormai in partenza Juanito Gomez Taleb: l’attaccante ha trovato l’accordo per via definitiva con il Legnago Salus dove ha firmato un contratto con un legame biennale e così l’argentino potrebbe essere un avversario del Gubbio in campionato. Il portiere Emanuele Zamarion è invece stato ceduto a titolo definitivo al Campobasso.