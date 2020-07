Gubbio, arriva un difensore… da Champions League: preso Uggè

GUBBIO– Primo nuovo arrivo in casa del Gubbio. La società del presidente Notari si è assicurata il difensore Maximiliano Uggè, nato a Treviglio nel 1991, nelle ultime tre stagioni in Estonia, con la maglia del Nomme Kalju (117 presenze e 18 reti), club con il quale ha disputato nell’ultima stagione due turni di qualificazione in Champions League (realizzando anche 1 goal) e poi un turno di qualificazione di Europa League prima di passare a settembre al Gozzano.

Per lui, che ha sottoscritto un contratto col Gubbio fino a giugno 2021, anche una esperienza in Lituania, al Suduva e con Triestina, Monza e Lecco.