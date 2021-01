Gubbio, arriva la Sambenedettese: dopo Fedato per Torrente c’è Hamlili

GUBBIO – Il Gubbio è pronto alla sfida di sabato pomeriggio contro la Sambenedettese (ore 15 al Barbetti). Filippo Serena, uno dei nuovi arrivi parla del match: “Mi sono subito ambientato benissimo – ha detto il classe 1999 ex Pontedera – ho trovato un ambiente ottimo e compagni splendidi. Domenica scorsa con il Modena è andata male ma abbiamo fatto una buona prestazione, cercheremo subito di riscattarci sabato: stiamo preparando nel migliore dei modi la gara con la Samb dove vogliamo portare a casa i tre punti. Credo che siamo una squadra forte, che può togliersi grandi soddisfazioni e fare molto bene: dobbiamo ripartire da sabato e fare più punti possibili pensando a partita dopo partita”.

Intanto, è in arrivo Zaccaria Hamlili, centrocampista italo-marocchino, dal Bari. Vanta 300 presenze con 15 gol tra Serie C e D tra Pistoiese, Ancona, Forlì, Cuneo e Virtus Entella per poi giocare nelle ultime tre stagioni al Bari dove quest’anno con il tecnico Gaetano Auteri non ha però trovato spazio Arriva in prestito sino a fine stagione. Sia lui che Fedato potrebbero già essere disponibili contro la formazione marchigiana. Lascia il rossoblù Gerardi che passa a titolo definitivo alla Cavese. Gerardi.ha disputato 14 gare realizzando 3 reti