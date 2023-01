Gubbio, arriva Dutu. C’è la Fermana e Braglia attacca: “Poca organizzazione”

GUBBIO– Alla vigilia della sfida con la Fermana prevista domani alle 18.30 al Barbetti, il Gubbio si rinforza con l’arrivo in prestito dalla Fiorentina del difensore 2001 Eduard Dutu, in prestito.

Nato a Roma, Dutu è cresciuto nel settore giovanile viola fino ad essere un punto fermo della formazione primavera che ha conquistato la Coppa Italia di categoria nella stagione 2020-21. Nella scorsa stagione la sua prima esperienza nel calcio professionistico in prestito all’Aquila Montevarchi con 26 presenze (20 da titolare e 6 da subentrato). In questo campionato, sempre con la formula del prestito, ha vestito la maglia della Reggina in serie B dove però non è riuscito a ritagliarsi spazio in questa prima parte di stagione. Ora lascia nuovamente in prestito la Fiorentina. La formula è la stessa: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno.

Verso la Fermana

In relazione al match coi marchigiani, il tecnico Braglia dice invece: “La Fermana è una squadra che si chiude bene e sa ripartire, con calciatori veloci e bravi tecnicamente. Squadra pericolosa, organizzata, hanno trovato la giusta quadratura, con Misuraca e Giandonato hanno alzato il rendimento, con bravi giovani come Maggio e Pinzi, perciò dobbiamo fare attenzione. Aspettiamo il responso del campo cosa ci può dire. Cercheremo di fare la nostra partita”.

“Quello che mi interessa di più è vedere certe cose fatte in una certa maniera. Voglio dire che se non sei organizzato al meglio i campionati difficilmente poi si vincono, sia in campo che fuori dal campo. Intanto abbiamo trovato un buon campo di allenamento (a Umbertide ndr) grazie alla società. Speriamo di sistemare tutte le altre piccole cose che alla fine si possono considerare come delle grosse cose”.