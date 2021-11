Gubbio, area benessere abusiva in una cava dismessa: scatta il sequestro del Noe

Le indagini

Le indagini sono scaturite da un’attività cominciata nel febbraio 2020, quando erano emerse irregolarità legate al cosiddetto riambientamento della cava. La ricostruzione degli eventi avrebbe evidenziato un’escavazione non autorizzata in un’area sottoposta a vincoli; il lavoro aveva permesso al proprietario di occultare il progetto di un’area wellness, con annessi garage e sala macchine, all’interno delle mura in cemento armato che avrebbero dovuto solo sorreggere il fronte della cava. Gravi le irregolarità constatate nel corso delle indagini, infatti il lavoro è stato autorizzato mediante permesso a costruire rilasciato in violazione delle norme di legge. Sono al vaglio le posizioni di ulteriori indagati, in merito alle stesse autorizzazioni rilasciate.