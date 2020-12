Gubbio all’assalto del Padova capolista: Torrente fa 300 panchine

GUBBIO – Il Gubbio in campo domani alle 15 al Barbetti a Padova contro i biancoscudati secondi in classifica. Sarà una partita speciale per due. Il primo è Christian Pasquato, trequartista del Gubbio patavino doc, l’altro è Vincenzo Torrente, tecnico rossoblù che festeggerà le 300 partite in panchina: lo farà guidando la squadra che con una duplice promozione ha condotto sino alla serie B.

Torrente dovrebbe confermare ormai il collaudato 4-3-1-2. Con l’assenza dello squalificato Oukhadda, potrebbe prendere il suo posto Sdaigui oppure il rientrante Sainz Maza. Pertanto Zamarion tra i pali. Difesa a quattro con Formiconi (in ballottaggio con Munoz), Uggè, Signorini e Ferrini. A centrocampo il trio Malaccari, Megelaitis e Sainz Maza (o Sdaigui). Davanti Pasquato a supporto del duo Gomez e Gerardi. In casa Padova ritorna Ronaldo dalla squalifica. Il tecnico Andrea Mandorlini predilige il 4-3-3. Possibile undici iniziale. Vannucchi in porta. Difesa con Germano, Pelagatti, Andelkovic e Curcio. Centrocampo con Della Latta, Ronaldo e Hallfredsson. Davanti il tridente Jelenic, Nicastro e Bifulco.