Gubbio alla prova del Pescara, Torrente: “Coraggio e personalità anche in sfide come queste”

GUBBIO -Il Gubbio è atteso domani dal Pescara allo stadio Adriatico-Cornacchia alle 14.30. Così il tecnico Vincenzo Torrente alla vigilia del match

“Troviamo una squadra in salute con un Pescara di qualità e che gioca con un grande ritmo. Avversaria di valore, ci aspetta una partita difficile. Ma noi stiamo recuperando i calciatori a livello fisico, anche se è una partita piuttosto complicata. All’inizio della carriera ero più fissato su un certo modulo, adesso invece sono diventato più camaleontico. Cosa ci serve? Dare continuità nelle prestazioni giocando con coraggio e personalità, anche con squadre come il Pescara. Sarao? Ha fatto la sua partita, ha sbagliato un rigore, è vero, ma chi non tira non sbaglia”

La situazione

Torrente non potrà contare su Cittadino (ancora out per un problema fisico) e Di Noia che invece è squalificato.

Convocati in ventuno: Ghidotti, Sergiacomi, Meneghetti, Formiconi, Bonini, Redolfi, Migliorini, Signorini, Tazzer, Lamanna, Righetti, Francofonte, Malaccari, Sainz Maza, Bulevardi, Fantacci, Sarao, Spalluto, D'Amico, Arena e Mangni.