Gubbio, al Barbetti pari con l’Olbia: Spalluto risponde a Ragatzu (1-1)

GUBBIO-OLBIA 1-1 (0-0)

GUBBIO (4-3-1-2): Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Migliorini, Bonini; Sainz Maza (32′ st Francofonte), Malaccari, Bulevardi (10′ st Cittadino); Arena; Sarao (10′ st Mangni), Spalluto. A disp.: Meneghetti, Tazzer, Righetti, Lamanna, Di Noia. All.: Torrente.

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Brignani, Pisano, Travaglini; Arboleda, Chierico (30′ st Ladinetti), Lella, Pinna; Biancu (30′ st Occhioni); Udoh (39′ st Mancini), Ragatzu. A disp.: Van der Want, Sanna, Belloni, Giandonato, Perseu, Saira, Manca. All.: Canzi.

Arbitro: Mucera di Palermo (Landoni di Milano e Bianchi di Pistoia); quarto uomo: Verrocchi di Sulmona.

Reti: 9′ st Ragatzu (O), 15′ st Spalluto (G).

Ammoniti: Biancu (O), Brignani (O), Redolfi (G)

GUBBIO – Giusto pari tra Gubbio e Olbia oggi pomeriggio al “Barbetti”. Nella tana dei lupi finisce con un gol a testa il confronto con i sardi. Nella prima frazione della gara gli uomini di Torrente danno filo da torcere agli ospiti che non sono da meno e ne scaturisce un match assai equilibrato e per nulla noioso. E’ però nella ripresa in cui avvengono le azioni che hanno caratterizzato la partita. Al 53’ i galluresi vanno in vantaggio con una rete di Ragatzu. I sogni di gloria dei sardi durano comunque solo una manciata di minuti. Al 59’ per la formazione casalinga è Spalluto a siglare il gol del definitivo 1-1. Dopo il pareggio odierno i rossoblu si trovano momentaneamente al settimo posto con un bottino di 32 punti.