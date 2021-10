Gubbio, affetto e commozione alle esequie di Giuseppe Vispi, imprenditore e sportivo

GUBBIO – La città di Gubbio ed il mondo sportivo eugubino piange Giuseppe Vispi. L’imprenditore è scomparso la sera del 29 settembre all’età di 85 anni. Titolare di una impresa di costruzioni, è stato presidente per 17 anni e dirigente per 25 del Gubbio. Fu l’indimenticato presidente nel 1987, nella data ormai nota del 17 maggio 1987, anno della storica promozione in serie C2 davanti a quasi 20.000 spettatori del Curi di Perugia nello spareggio tra Gubbio e Poggibonsi, con 14.000 eugubini al seguito

Il sindaco

Così Luciano Stirati, sindaco di Gubbio: “Esprimo, a mio nome e di tutta la città, le più sentite condoglianze alla famiglia e ai figli di Giuseppe Vispi, scomparso ieri all’età di 85 anni. Serio e impegnato nel suo lavoro con l’azienda Fratelli Vispi, indimenticato presidente del Gubbio nell’anno della promozione in Serie C2, che ha riportato la squadra nei professionisti dopo quasi quarant’anni, ricordo Giuseppe Vispi – prosegue il sindaco – come un uomo molto pacato, cortese, capace di portare serenità in ogni ambiente che frequentava. Un dirigente straordinario, un uomo profondamente attaccato alle sue origini, all’Università dei Muratori, al mondo ceraiolo, alla sua famiglia e alla città intera: giunga davvero alla moglie Silvana, ai figli Michelina, Giorgio e Roberto la mia più sentita.

Il Gubbio calcio e i tifosi

Il Gubbio ha espresso ” dolore e tristezza”. “Per tutta la sua vita si è dimostrato sempre vicino ai colori rossoblu con il punto più alto toccato nello spareggio del Curi contro il Poggibonsi: è stato il presidente più longevo della storia del Gubbio. Anche negli anni successivi alla presidenza, ha mantenuto intatti passione e legame con la squadra della città”, dice il club. I tifosi hanno voluto omaggiarlo con uno striscione fuori dal Barbetti.

Commozione

Grande commozione alle esequie, che si sono svolte nel pomeriggio di venerdì nella chiesa di Sant’Agostino. Alla famiglia va il cordoglio della redazione de La Notizia Quotidiana.