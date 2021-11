Gubbio a Viterbo senza Sarao ed il giovane portiere Elisei

GUBBIO- Domani alle 14.30 il Gubbio sarà in campo a Viterbo. Così il tecnico rossooblù Torrente in conferenza stampa.

“Ci manca questa vittoria fuori casa. I numeri sono negativi in trasferta, ma ci si deve provare. La Viterbese non so che problematiche può avere ma ha elementi di qualità importanti. Basta vedere i tre attaccanti che sono molto forti. Bisogna ritrovare certezze nella personalità e nel gioco perchè si sono un po’ smarrite in assenza di risultati. Ma questa è una partita trappola e dobbiamo restare concentrati.l presidente ha affermato che si accontenta di almeno un pareggio a Viterbo mentre di solito chiedeva sempre tre punti? Vi dico il mio pensiero: sia io che il presidente vogliamo sempre vincere, perciò rimango sorpreso per queste dichiarazioni. Chiaro che quando non si può vincere, l’importante è non perdere”

Le ultime

Infortunato Sarao per una elongazione al polpaccio. A sostituirlo Mangni o Spalluto al centro dell’attacco. Convocato come terzo portiere Sergiacomi perchè Elisei è out con qualche linea di febbre

Convocati

Sono 21 i convocati per Viterbo: Ghidotti, Meneghetti, Sergiacomi, Formiconi, Aurelio, Bonini, Redolfi, Signorini, Migliorelli, Lamanna, Cittadino, Francofonte, Malaccari, Sainz Maza, Oukhadda, Bulevardi, Fantacci, Spalluto, D’Amico, Arena e Mangni.