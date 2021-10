Gubbio a Teramo a caccia della prima vittoria esterna. Torrente: “Servirà pazienza”

GUBBIO – Il lanciatissimo Gubbio di Vincenzo Torrente sfida domani al Gaetano Bonolis alle 17.30 il Teramo con l’obiettivo di confermarsi e trovare la prima vittoria esterna.

Così il tecnico in conferenza stampa: “Affrontiamo un’avversario che sa giocare con buone individualità soprattutto in attacco e che soprattutto è in fiducia dopo la recente striscia positiva, noi però andiamo a Teramo per vincere e cercare di sbloccarci in maniera piena anche in trasferta dopo quanto di buono fatto in casa nostra. Come con il Pontedera, anche in Abruzzo servirà una gara intelligente e paziente nelle due fasi, saper quando spostare in avanti il baricentro e quando indietreggiarlo, come portare la pressione, quando giocare corto e quando invece cercare con immediatezza gli attaccanti. abbiamo tante alternative in faretra e bisogna esser pronti a utilizzarle a seconda del momento che la partita richiede. Peraltro giochiamo su un campo sintetico a cui non siamo abituati e bisognerà prendere sin da subito le misure delle giocate. Quella di Teramo sarà la prima gara di un nuovo trittico complesso, perchè poi abbiamo martedì la Carrarese in casa e sabato prossimo andiamo a Pesaro, per cui certamente dovrà esserci un ragionato turn over nell’arco della settimana. Credo che il percorso intrapreso sia quello giusto ma c’è tanto ancora da fare e abbiamo buoni margini di miglioramento.”

Le ultime

Torrente non avrà ancora Malaccari, in recupero dalla distorsione alla caviglia ed è indisponibile anche Migliorelli per problema fisico: Si va verso un 4-3-3 con Ghidotti tra i pali, Oukhadda, Signorini, Redolfi e Aurelio a comporre la linea difensiva, Cittadino in regia, Bulevardi e Sainz Maza mezzali e tridente formato da Arena e Mangni a supporto di Sarao.