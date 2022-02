Gubbio a Pontedera, Torrente: “Gara difficile, servirà cinismo per tornare a vincere”

GUBBIO- Domani alle 18 il Gubbio è di scene nel turno infrasettimanale allo stadio Mannucci di Pontedera.

Così il tecnico Vincenzo Torrente in conferenza stampa: “Domani ci aspetta un’altra partita molto importante – dichiara Torrente alla vigilia – uno scontro diretto come ne avremo diversi in queste settimane. Affrontiamo un avversario combattivo, che avrà la nostra stessa fame: sarà quindi essenziale non fare errori, saper leggere bene i momenti e gli episodi della partita, essere cinici sotto porta e riuscire a strappare una vittoria che sarebbe importantissima in un momento in cui la classifica si è accorciata ed entriamo nella fase più delicata della stagione. Per fortuna stiamo recuperando a pieno la condizione fisica, per quanto dovremo comunque fare a meno di tre elementi importanti, e superando gli strascichi del Covid che hanno colpito molti giocatori della squadra. Nelle ultime tre partite abbiamo fatte buone prestazioni, anche se sono mancati i risultati pieni: domani però dobbiamo fare di tutto per vincere, con concentrazione e sano agonismo, dimostrando a pieno tutte le nostre qualità”

I venti convocati per Pontedera: Ghidotti, Meneghetti, Formiconi, Aurelio, Bonini, Redolfi, Migliorini, Tazzer, Lamanna, Righetti, Cittadino, Francofonte, Malaccari, Sainz Maza, Bulevardi, Di Noia, Sarao, Spalluto, Arena e Mangni. Assenti ancora quindi Signorini, D’Amico e Fantacci. Parla così Torrente alla vigilia: “Uno scontro diretto, ne avremo diversi in queste settimane. Fase delicata della stagione, classifica accorciata, ci servono i tre punti. Ora dobbiamo dimostrare tutte le nostre qualità”.