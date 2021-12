Gubbio a Pistoia in cerca della prima vittoria esterna: “La nostra sola medicina”

GUBBIO- Il Gubbio di Vincenzo Torrente cerca ancora la prima vittoria esterna e proverà a trovarla domani alle 14.30 a Pistoia contro i toscani ripescati.

Così il tecnico in conferenza stampa: “Serve una vittoria esterna, questa è la sola medicina. Non conosco altre medicine se non quello che bisogna lavorare tanto e giocare sempre con umiltà. Bisogna cambiare l’umore e soprattutto la testa. É difficile allenare la testa.

Però bisogna fare molta attenzione alla Pistoiese, viene da un brutto ko, quindi saranno determinati. Loro sono bene organizzati, costruiscono il gioco da dietro e sfruttano le verticalizzazioni con due calciatori davanti che sono bravi ad attaccare la profondità e sfruttano l’ampiezza con i quinti. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e batterli. Massimo rispetto e umiltà però voglio a Pistoia”.

Convocati

Sono venti i convocati per Pistoia: Ghidotti, Meneghetti, Sergiacomi, Formiconi, Aurelio, Bonini, Redolfi, Signorini, Lamanna, Cittadino, Francofonte, Malaccari, Sainz Maza, Oukhadda, Bulevardi, Fantacci, Sarao, Spalluto, Arena e Mangni.