Gubbio, a Moon in June arriva il punk da balera degli Extraliscio

GUBBIO – Sono gli Extraliscio, band rivelazione anche del festival di Sanremo col brano “Bianca luce nera” insieme a Davide Toffolo, i primi ospiti annunciati dell’estate di Moon in june. Appuntamento il 19 agosto a Gubbio nel suggestivo scenario del Teatro Romano

Ma il liscio-punk da balera della formazione capitanata dall’eccentrico ed eclettico Mirco Mariani non è la sola bella notizia.

Il festival vero e proprio, quello che lo ha reso unico con protagonista la musica al tramonto, torna all’Isola Maggiore (20-22 agosto), nel cuore del Lago Trasimeno. Lo scorso anno, per le vicende legate al Covid, la rassegna si è tenuta al Campo del Sole di Tuoro con una edizione rivista e riprogettata. Ma quest’anno si torna all’origine e al format originale con le note che risuoneranno davanti alle acque del “mare dell’Umbria”.

Ma la stagione estiva targata Moon in june arricchisce il suo programma estivo anche in altre location del Trasimemo: oltre che la due giorni dedicata a Dante alla Rocca di Castiglione del Lago (27 e 28 luglio) con grandi protagonisti della musica, in arrivo pure una rassegna nella spiaggia di Albaia a Monte del Lago (dal primo luglio)