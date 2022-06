Gubbio a Lucca un pareggio ricco di emozioni

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Collodel, Minala, Picchi (8′ st Baldan); Visconti (1′ st Tumbarello); Nanni (44′ st Babbi), Ruggiero (1′ st Ubaldi). A disp.: Cucchietti, Plai, Quirini, D’Ancona, Gibilterra, Zanchetta. All.: Pagliuca.

GUBBIO(4-3-3): Meneghetti; Tazzer (28′ st Fantacci), Signorini, Redolfi, Bonini (28′ st Righetti); Malaccari, Di Noia (5′ st Francofonte), Bulevardi; Arena (28′ st D’Amico), Spalluto, Sainz Maza (12′ st Sarao). A disp.: Ghidotti, Sergiacomi, Lamanna, D’Angelo. All.: Torrente.

Arbitro: Diop di Treviglio (assistenti: Merciari -Cadirola IV Uomo: Rodigari).

Reti: 8′ pt Picchi (L), 29′ st D’Amico (G) rigore, 33′ st Minala (L) rigore, 39′ st Malaccari (G).

Note: Ammoniti Picchi (L), Signorini (G), Bulevardi (G). Angoli: 1-3. Recupero: 2′ pt; 5′ st

LUCCA – Finisce 2-2 allo stadio Porta Elisa di Lucca fra Lucchese e Gubbio. Vantaggio di locali al minuto 8: errore difensivo del Gubbio, Minala mette un bel pallone verso Picchi che salta Tazzer, scaglia un trio cross che soprende Meneghetti, che in tuffo cerca di respingere senza successo.

Primo tempo poi col Gubbio che si butta in avanti alla ricerca del pari, con occasioni di Sainz Maza e Bulevardi (il secondo spreca da due passi). Il pari arriva su rigore al 29′ della ripresa: contatto Tamburello-Righetti,D’Amico spiazza Coletta. Nuovo rigore, stavolta per i rossoneri al 33′: Meneghetti in uscita frana su Ubaldi. Minala non sbaglia. Pari al 39′: D’Amico lancia Malaccari, aspetta l’uscita del portiere e di destro indirizza la palla a mezz’altezza nell’angolo lontano.