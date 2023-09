Gubbio a Lucca per il turno infrasettimanale senza Udoh

GUBBIO- Non c’è tempo di metabolizzare lo 0-0 interno con la Fermana per il Gubbio. Dpmani infatti si torna già in campo

Alle 18.30 difatti i rossoblu’ saranno di scena al “Porta Elisa” per sfidare la Lucchese con Braglia che quasi certamente dovrebbe fare a meno di Udoh, uscito anzitempo sabato scorso per un problema muscolare.

Braglia non si discosterà comunque dall’ormai collaudato 3-5-2 o 3-4-1-2. L’unica variante potrebbe essere rappresentata da come verrà schierato Spina (esterno sinistro in un centrocampo a cinque o dietro le punte). Davanti a Vettorel, trio difensivo che potrebbe essere formato da Portanova, Signorini e Pirrello

A centrocampo possibile la conferma di Frey a destra e Mercadante potrebbe essere riproposto come esterno sinistro a centrocampo come nella trasferta di Ancona. In mezzo Mercati e Bulevardi con Spina dietro a Galeandro e Montevago.