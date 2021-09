Gubbio a Grosseto contro gli ex Giammarioli e De Silvestro: “Serve massima attenzione”

GUBBIO – Il Gubbio di Torrente, lanciatissimo dopo la vittoria con l’Entella è di scena a Grosseto alle ore 17.30 contro la formazione diretta dall’umbro Lamberto Magrini, del ds ex Gubbio Giammarioli e dell’ex De Silvestro

Così il tecnico in conferenza stampa: “Il Grosseto è una squadra scorbutica, he sa palleggiare, molto dinamica e che gioca bene tutta dietro la linea della palla, una squadra costruita bene con buoni giovani e con un allenatore esperto. Non dimentico che hanno un direttore sportivo molto esperto. La squadra è concentrata, questa è una partita diversa dalle ultime perchè lo abbiamo già visto con la Fermana, cioè con le tipiche avversarie che lottano per la salvezza. La nostra squadra deve avere sempre la massima attenzione, non possiamo permetterci nessun rilassamento. Questa è una prova di maturità”.

I convocati. Sono 23 i giocatori chiamati per la gara: Ghidotti, Meneghetti, Elisei, Formiconi, Aurelio, Bonini, Redolfi, Migliorini, Signorini, Migliorelli, Lamanna, Cittadino, Francofonte, Malaccari, Sainz Maza, Oukhadda, Bulevardi, Fantacci, Sarao, Spalluto, D’Amico, Arena e Mangni.