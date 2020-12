Gubbio a Carpi contro l’ex Fere Pochesci. Torrente: “Continuità e concentrazione”

GUBBIO – Il Gubbio al Cabassi di Carpi contro l’ex rossoverde Sandro Pochesci alle ore 15 di domenica. Una sfida che ritorna dopo 21 anni per la formazione di Torrente, che ci arriverà col recupero di Sainz Maza, ma senza gli infortunati Sdaigui e Cucchietti e lo squalificato De Silvestri.

Così l’allenatore rossoblu: “Affrontiamo una squadra di qualità e giovane, temo soprattutto l’attacco di spessore del Carpi. Altra partita difficile come sempre, perciò dovremo avere la stessa mentalità di sempre. Recuperati dei calciatori importanti come Formiconi e Sainz Maza. Però Sdaigui ha un problema alla caviglia. Adesso dobbiamo toglierci quanto prima da una classifica che non è ancora bella. Dobbiamo fare più punti possibili mettendo in campo concentrazione e bisogna avere una certa continuità nei risultati: questo è ciò che pretendo, in quanto c’è sempre da migliorare anche se a dire la verità stiamo crescendo a livello di gioco. Tuttavia servirebbe più concretezza”.

. La lista dei venti convocati: Zamarion, Elisei, Montanari, Cinaglia, Ferrini, Formiconi, Migliorelli, Munoz, Signorini, Uggè, Lovisa, Gaia, Malaccari, Megelaitis, Pasquato, Oukhadda, Sainz Maza, Gerardi, Gomez e Pellegrini.