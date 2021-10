Gubbio a caccia della prima vittoria esterna in casa della Vis Pesaro

GUBBIO- Domani alle 17.30 il Gubbio in campo allo stadio Bruno Benelli di Pesaro contro la Vis allenata da Mauro Banchini.

L’uomo che ha costruito il Gubbio brillante di quest’anno, il ds Mignemi è stato protagonista di una intervista sul portale TuttoC: “A Gubbio ho trovato un ambiente fantastico, una società che era decisa a migliorarsi esattamente come sono deciso io a migliorarmi di stagione in stagione. Mi sono subito sentito in sintonia con la proprietà, col mister e con i giocatori che ho contattato di volta in volta per venire a Gubbio”, ha detto il dirigente.

Le ultime

Nonostante l’ottimo campionato il Gubbio cerca ancora la prima vittoria esterna. Torrente deve verificare le condizioni di Fantacci per un problema alla caviglia. Il giocatore è comunque fra i convocati, mentre recupera appieno reduce da una botta al costato. Torrente può contare sul ritorno in campo del furetto Arena, che ha scontato il turno di squalifica e quindi potrebbe tornare a fare coppia nel tridente d’attacco con Sarao e Mangni. A centrocampo dovrà trovare una soluzione all’assenza del trequartista Cittadino squalificato.

Convocati

Portieri: Ghidotti, Elisei, Meneghetti

Difensori: Formiconi, Aurelio, Bonini, Redolfi, Migliorini, Signorini, Migliorelli, Lamanna

Centrocampisti: Francofonte, Sainz Maza, Oukhadda, Bulevardi

Attaccanti: Fantacci, Sarao, Spalluto, D’Amico, Arena, Mangni