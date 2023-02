GUALDO TADINO – Domenica mattina intorno alle 7.30 Una grossa pianta è caduta in via Otello Sordi a Gualdo Tadino finendo sulla strada senza fortunatamente ferire automobilisti né pedoni. L’albero, però, oltre ad abbattere la recinzione ha anche tranciato un cavo dell’energia elettrica. Sul posto sono intervenuti sia i pompieri per la messa in sicurezza dell’infrastruttura elettrica che personale Elena per il ripristino.