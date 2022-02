Guardo Tadino, camperisti bloccati dalla neve sul monte Cucco: salvati dai soccorritori

GUALDO TADINO – Due camperisti sono rimasti bloccati sul monte Cucco a causa della cospicua nevicata. I soccorritori li hanno raggiunti con mezzi idonei mentre erano in forte difficoltà sulla strada provinciale 224 e li hanno tratti in salvo. Per la coppia di turisti si è trattata di una disavventura senza gravi conseguenze. Difficoltà legate alla neve vengono segnalate dalla Provincia di Perugia sui valichi del territorio.