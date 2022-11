GUALDO TADINO – Un quarantenne, mercoledì pomeriggio, a cercato di rubare una tonnellata di rame all’ex Merloni. L’uomo si è introdotto all’interno dei capannoni del sito che ha da tempo fermato la produzione. Il ladro è stato notato da un passante che lo ha visto introdursi in uno dei capannoni dell’industria e ha allertato le autorità. Quando le forze dell’ordine sono arrivate nello stabilimento sono riuscite in breve a localizzare il quarantenne, che stava ancora smontando alcune barre di rame presenti all’interno dell’azienda. Un sopralluogo all’interno del capannone ha anche permesso di accertare che il ladro aveva già sistemato in un angolo numerose barre di rame, che complessivamente pesavano circa una tonnellata. I pezzi di materiale prezioso avrebbero poi dovuto essere caricati all’interno di un furgone, ma così non è andata. L’uomo è stato identificato è denunciato per tentato furto.