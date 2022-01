Gualdo Tadino, ci sarà anche un’oasi naturalistica nel sito della Rocchetta

GUALDO TADINO – Recupero con messa in sicurezza e riqualificazione con la realizzazione anche di un’oasi naturalistica quale sito di particolare attrattività ambientale, sportiva e turistica entro il prossimo anno: queste le caratteristiche e i due obiettivi fondamentali che vuole raggiungere il progetto dell’ area Rocchetta a Gualdo Tadino presentato lunedì in videoconferenza stampa dal vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Ambiente, Roberto Morroni, insieme ai vertici aziendali della Rocchetta.

Il costo dell’intervento

L’ intervento nell’area colpita dall’ alluvione del 2013 con “effetti devastanti”, come è stato spiegato, rientra tra gli impegni sanciti nella convenzione tra Regione Umbria e azienda che prevede investimenti per un totale di 30,5 milioni di euro. Un progetto “importante per il territorio interessato ma anche per tutta la regione” ha affermato Morroni. “Sono interventi – ha aggiunto – che consentiranno alla comunità gualdese e umbra di poter tornare a godere di un luogo affascinante che deve fungere da elemento di forte attrattività sia a livello regionale ma anche nazionale. Oggi possiamo presentare un progetto di massima per voltare pagina e riprendere il cammino di crescita e siamo pronti a raccogliere spunti e idee per migliorarlo ma atteggiamenti di chiusura non ci vogliono perché non cogliere le possibilità che arrivano per il territorio da tutto questo significa fare un errore grave”.

Realizzate attività sportive

I vertici aziendali hanno voluto infatti ribadire che l’intervento “è di pubblica utilità e non stravolge il territorio”, caratterizzato in particolare dalla messa in sicurezza e ripristino della parte a monte e dal risanamento e valorizzazione della parte a valle dove verranno realizzate attività ludico, ricreative e sportive.