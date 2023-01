Gualdo Tadino, ragazzo privo di sensi trovato in un fosso

GUALDO TADINO – Un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato privo di sensi nei pressi di un fosso nella zona di Gualdo Tadino e trasportato in ospedale. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Una delle ipotesi è che possa essere stato investito da un auto che poi non si fermata per il soccorso. A segnalare la presenza del ragazzo nel fosso a bordo strada sarebbe stato un cittadino che intorno alle 11.30 transitava nel tratto urbano della statale. Secondo quanto riferito dai militari dell’Arma, al momento del ritrovamento il ragazzo, come detto, era privo di sensi, ma vivo. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata e dal Pronto soccorso verrà trasferito in Rianimazione a causa delle lesioni riportate.